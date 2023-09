Sophia Loren compie 89 anni I fotoromanzi il primo passo

Curiosità: Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone (Roma, 20 settembre 1934), è un'attrice italiana con cittadinanza francese.

" Tanti auguri a, stella che fa brillare il nostro Paese nel mondo". Così il sottosegretario di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni , in occasione dell'89° compleanno dell'attrice.... l'amore proibito con Carlo Ponti che aveva più del doppio dei suoi anni, Marcello Mastroianni, i suoi diari personali, la sua collezione d'opere d'arteè molto più di una grande attrice,...

Sophia Loren compie 89 anni: le origini del nome d'arte, il primo incontro con Carlo Ponti (suo futuro marito), 10 segreti ... Corriere della Sera

Sophia Loren in Puglia, l'attrice italiana più famosa nel mondo sbarcherà in Puglia il prossimo martedì 26 settembre, alle ore 20 circa per inaugurare il ...L'icona italiana nel mondo inserita dall'American Film Institute tra le più grandi star della storia del cinema, mantiene inalterato il suo fascino alla soglia dei 90 anni.