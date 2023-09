Sondaggi politici elettorali oggi 20 settembre 2023 | FdI rimane sotto il 29% | Pd e Lega in lieve crescita

(Di mercoledì 20 settembre 2023)20– Continua a recuperare terreno Fratelli d’Italia, dopo il calo registrato nelle scorse settimane. È quanto emerge dall’ultimoo realizzato da Swg per La7, che vede il partito guidato da Giorgia Meloni al 28,8 percento, 0,3 punti in più rispetto alla settimana precedente. Ilo, realizzato tra il 13 e il 18, vede ancora al secondo posto il Partito democratico, che si attesta al 19,8 percento dopo un incremento di 0,1 punti. In calo il Movimento 5 stelle, ora al 17,2 percento (-0,2%). Cresce invece la, salita al 9,8 percento (+0,2), mentre ...

Curiosità: Le elezioni politiche in Italia del 2022 per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento italiano – Camera dei deputati e Senato della Repubblica – si sono tenute domenica 25 settembre 2022, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, provocato dalla crisi del governo Draghi. Nella stessa data si sono svolte anche le elezioni regionali in Sicilia.

