Sommer | «Non entrati bene in partita | ma alla fine buon punto»

(Di mercoledì 20 settembre 2023)decisivo nel suo esordio con l’Inter in Champions League, contro la Real Sociedad. Da San Sebastian arriva il pensiero del portiere sulla gara di stasera a Inter TV. DECISIVO CON LE PARATE – Yannvaluta quanto fatto in Real Sociedad-Inter: «Sì, ce l’aspettavamo. Loro sono un’ottima squadra, che fa tanto pressing. Non siamoin, facendo degli errori, peròè unè importante iniziare con unrisultato, ci dà fiducia perché abbiamo dimostrato carattere nel secondo tempo. Potevamo fare anche un altro gol. Dobbiamo analizzare questamolto, rivedere gli errori fatti nel primo ...

Migliore in campo per i suoi, Yann Sommer ha tenuto in partita l'Inter che anche grazie alle sue parate ha poi trovato la forza di pareggiare. I baschi sfiorano il raddoppio al 41' con il colpo di testa di Le Normand, di poco a lato. L'Inter soffre per tutto il primo tempo, gioca male.

