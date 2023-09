Sommer ammette | «Brutto primo tempo! Ma l’Inter non si arrende»

(Di mercoledì 20 settembre 2023)dopo Real Sociedad-Inter, intervistato dall’UEFA parla deltempo giocato dai nerazzurri dando i giusti meriti agli avversari. PARTITA DURA – Yanndopo la partita: «È stata una partita dura. Abbiamo fatto untempo e commesso qualche errore contro un avversario che ci metteva molta pressione e ne ha approfittato. È stato difficile, ma alla fine possiamo essere davvero contenti di questo punto. Siamo entrati nello spogliatoio alvallo delusi ma poi abbiamo dimostrato carattere. La dice lunga il fatto che non ci arrendiamo mai. Le buone squadre possono fare una brutta partita, ma è importante ottenere qualcosa anche da una brutta partita e oggi lo abbiamo fatto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Inter, Inzaghi non si pente delle scelte. Sommer fiero, Lautaro felice a metà. Frattesi ringrazia la "fortuna"

Intervistato da Amazon Prime Video, Simone Inzaghi ha parlato nel post gara della sfida contro la Real Sociedad: "Avevo previsto che potesse andare così, affrontavamo un avversario di valore, non abbi ...Le interviste ai protagonisti dell'esordio dell'Inter in Champions League dopo il pareggio sofferto con la Real Sociedad. Inzaghi non rinnega le scelte iniziali e spiega: Farò sempre così