Sommer | «Abbiamo giocato male | la mia parata importante»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Yannè felice sicuramente del punto guadagnato, meno della prestazione. Le sue impressioni sul pari contro la Real Sociedad su Prime Video. IMPRESSIONI –è coerente nella sua visione del match: «Sono contento del punto,e non siamo stati nella partita. Nel secondo tempocreato diverse occasione, prendiamoci il punto. Siamo in Champions League, sono partite dure e c’è qualcosa da correggere. Laè stata, hanno avuto diverse occasioni per segnare ma ho fatto un ottimo intervento. Sono contento di comemeglio nel secondo tempo con maggiore qualità. C’è da lavorare, ma èil punto. Molto felice di essere qui, è una ...

Curiosità: Yann Sommer (IPA: [jan 'zm]; Morges, 17 dicembre 1988) è un calciatore svizzero, portiere dell'Inter e della nazionale svizzera.

INTER (3 - 5 - 2):; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... VEDI OFFERTA Surfshark Infine, fra tutte le VPN chetestato, Surfshark è certamente la più ...fatto due anni importanti in Champions League è l'ultima ci ha lasciato qualcosa di ... Il tecnico, a cui mancherà pure Cuadrado (tendinite), si affiderà a un 3 - 5 - 2 conin porta, ...

Sommer a Sky: "In alcuni frangenti non abbiamo preso le giuste ... Fcinternews.it

Inter, Sommer: “Prese male delle decisioni. Un punto che dimostra che siamo squadra” fcinter1908

Le parole del portiere nerazzurro subito dopo il pareggio per uno a uno contro la Real Sociedad nel girone di Champions League ...Sommer 7: Blocca senza problemi il colpo di testa di Mendez, ma quando lo stesso centrocampista gli si presenta a tu per tu dopo aver rubato palla a Bastoni, non può far altro che arrendersi. Si ...