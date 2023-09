Siviglia-Lens oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il primo turno della fase a gironi di. I campioni dell’ultima Europasi riaffiacciano di nuovo nella massima competizione europea per club e il loro esordio è contro una formazione che mancava da due decenni in questo torneo. Ilriabbraccia laper la prima volta dal 2002/. La sfida è in programma, mercoledì settembre alle 21:00 all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.su Sky Sport 256 e insu NOW, Sky Go e Infinity+. SportFace.

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Diretta gol seguirà anche Bayern - Manchester United, Arsenal - PSV, Benfica - Salisburgo e. Torna in campo anche la Serie C per il turno settimanale con il Gironi A quasi al ...Completano il programma Benfica - Salisburgo e. In Italia troviamo nuovamente la Serie C che prosegue con il suo turno infrasettimanale. Nel girone B chiudono la giornata alle 18.30 ...

La gara fra Siviglia e Lens sarà valida per la prima giornata di Champions League