Siviglia-Lens | le formazioni ufficiali | Lamela-Ramos contro Wahi

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesaCompletano il programmae Benfica - Salisburgo (inserite nel girone dell'Inter ).

Pronostico Siviglia - Lens con quote del match di champions league del 20-09-23 | Superscommesse.it SuperNews

Siviglia-Lens, le ultimissime sulle formazioni SportPaper.it

Siviglia - Lens: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del Gruppo B di Champions League 2023/24 in programma alle 21.Comincia la UEFA Champions League del Siviglia, che ospita il Lens nella prima gara della fase a gironi. Parte subito titolare Sergio Ramos, tornato in terra andalusa dopo 18 anni. C'è Rakitic; in ava ...