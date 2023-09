SI parlerà del momento di svolta esistenziale il 23 e 24 settembre

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 20 settembre 2023) C’è unnella vita di ogni persona in cui tutto o molto cambia, in cui appare chiaro forse lo scopo della propria esistenza. Ed è su queldi illuminazione che si concentra il Festival della consapevolezza, quest’anno alla sua seconda edizione, il 23 e 24, al Teatro Verdi di Padova, dopo l’inaugurazione sperimentale l’anno scorso con oltre 700 persone e curiosi a serata. Ideato da Andrea Salvetti (produttore di documentari spirituali e noto per il Festivalbar), Miride Bollesan (ideatrice di programmi tv) e dal regista Christian Gandini, l’evento – con main sponsor l’Unione Buddhista Italiana – si pone come un incontro tra cuore e mente, ma prima di tutto come un’occasione di confronto culturale e spirituale. Il tema dell’edizione 2023 sono le “connessioni”. ...