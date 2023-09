Sheriff Tiraspol. Il primo ostacolo della terza Roma europea di Mourinho

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La nuova stagioneè alle porte, e farà di tutto per cancellare l’amara ed immeritata sconfitta subita nella finale di Budapest il 31 maggio 2023. I gironi sono stati sorteggiati e agli uomini di(nella foto) è stato affidato un girone più che appetibile, dove ilposto non deve essere sognato ma raggiunto. Tra i tre avversari pescati dalle urne abbiamo lo, squadra con sede nell’omonima città, militante nella Super Liga, prima serie del campionato moldavo. Il piccosquadra dilo abbiamo avuto durante la Champions League 21/22, sorteggiata in un girone di ferro assieme ad Inter, Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Quell’anno, infatti, non riuscì a centrare la qualificazione al ...

Curiosità: Il Fotbal Club Sheriff Tiraspol (in cirillico: ´ ), meglio noto come Sheriff Tiraspol, è una società calcistica moldava con sede nella città di Tiraspol. Milita nella Super Liga, la massima divisione del campionato moldavo.

Giovedì 21 settembre comincia l'avventura delle italiane nell'Europa League 2023/24 e si parte con- Roma alle 18:45 e Atalanta - Rks Rakow, ovvero due avversarie da non ...La strada verso Dublino, finale della prossima Europa League, inizia domani dadove la Roma sfida loda grandissima favorita: gli esperti vedono il successo dei capitolini a 1,47 ...

La prima partita della nuova stagione europea della Roma passa per lo Sheriff Tiraspol. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche di questa squadra.Squadra che vince non si cambia... o almeno non si rivoluziona! La Roma di José Mourinho dopo aver battuto l' Empoli in campionato per 7-0 potrebbe presentarsi anche sul campo dello Sheriff Tiraspol ...