Shannen Doherty | “L’altra mia professione è fidanzarmi | sposarmi e poi divorziare”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “miae poi”. Ha fatto sorridere tuttipochi giorni fa dinanzi a centinaia di fan. La star di Beverly Hills 90210 ha presenziato al 90s Con di Tampa, un evento con alcune delle star più iconiche degli anni Novanta. Alla presenza di altri colleghi del cast dell’iconica serie,ha cercato in ogni modo di ironizzare sulla sua vita, anche se le sue condizioni di salute paiono critiche. Nel 2015 all’attrice venne diagnosticato un tumore al seno già in fase avanzata. Tre mesi fa un ulteriore tragica sentenza: metastasi diffuse nel cervello. La star che all’epoca interpretò Brenda Walsh ha così ricordato che ogni giorno lotta per la sua vita. “Cerco di essere coraggiosa, ma sono ...

Curiosità: Shannen Maria Doherty (Memphis, 12 aprile 1971) è un'attrice, regista, attivista e conduttrice televisiva statunitense.

, che tutti noi ricordiamo nel ruolo di Brenda in Beverly Hills, 90210 e in quello di Prue Halliwell in Streghe , continua la sua battaglia contro il cancro alla luce del sole e ...

Non è mancata Shannen Doherty, che ha ricoperto il ruolo della protagonista Brenda per le prime quattro stagioni della serie. Davanti alla standing ovation del pubblico l'attrice non è riuscita a ...Alla fine della reunion, il pubblico si è voluto stringere attorno all'attrice che da anni lotta contro il cancro. In piedi anche i colleghi della serie tv.