Shakira | spunta un presunto figlio | un 30enne colombiano dice di essere figlio suo e dell’attore Santiago Alarcon

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un nuovo gossip ‘colpisce’ la popstar. La cantautrice 46enne – dopo lo scandalo legato al divorzio con Piqué – ha nuovamente i riflettori puntati addosso. No, non stiamo parlando di un successo musicale, bensì di un 30nneche vive in Canada afferma, con convinzione, didella cantante e. Il ragazzo afferma distato abbandonato dalla coppia che avrebbe evitato di riconoscerlo e contattarlo, affidandolo ad una famiglia adottiva. Il giovane ora chiede alle due star un risarcimento da un milione di dollari. La questione è in evoluzione, ma desta parecchi dubbi la versione fornita dal. Le teorie del giovane non sono supportate dalle date: sostiene di ...