Sesso per evitare lo sfratto | ai domiciliari un ufficiale giudiziario

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiperlo. È l’accusa mossa dalla Procura di Nocera Inferiore nell’ambito dell’inchiesta che, questa mattina, ha portato all’arresto di un. L’uomo, in servizio presso il tribunale nocerino, è finito ai. Nell’inchiesta risultano indagate anche una dozzina di altre persone tra imprenditori, avvocati e privati che avrebbero agito da intermediari nella vicenda. I fatti sarebbero avvenuto tra luglio e settembre 2022. Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e dei militari del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno sono scaturite da un’attività d’iniziativa, supportata poi da una denuncia di una delle vittime. Gli investigatori hanno ricostruito ...

Biologia

Sesso – il genere in ambito biologico e genetico

– il genere in ambito biologico e genetico Sesso – attività umana che coinvolge gli organi genitali

Cognomi

Sesso – antica famiglia nobile originaria di Reggio Emilia

Geografia

Sesso – frazione di Reggio Emilia

Musica

Sesso – singolo di Hipster e dei Two Fingerz del 2012

Psicologia

Sesso – aspetto del comportamento che riguarda la riproduzione e la ricerca del piacere

Una 22enne è stata adescata con una domanda e poi palpeggiata in pieno giorno, in centro a Milano. L’aggressore aveva già molestato due donne con dinamiche simili. Al momento dell’arresto ha detto ...Un ufficiale giudiziario in servizio al Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazio ...