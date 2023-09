Serie C 2023 2024 | 1-1 tra Virtus Verona e Vicenza nel derby veneto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dopo un inizio di campionato strepitoso con tre vittorie di fila, arriva il primo passo falso della, fermata sull’1-1 dal. Termina in parità il match valido per la quarta giornata di, in cui le prime due della classe non si fanno male a vicenda e si accontentano di un punto a testa. Accade tutto nella ripresa, con la squadra di casa che sblocca la gara al 46? con Demirovic e gli ospiti bravi a trovare il pareggio con Ferrari su rigore al 67?. Nessun vincitore dunque al Gavagnin-Nocini, sede delandato in scena nel turno infrasettimanale. A breve la cronaca completa. SportFace.