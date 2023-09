Serie A | giornata 5 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il turno infrasettimanale di Champions, Europa e Conference League è ancora nel pieno del proprio svolgimento, eppure all’orizzonte già si prospetta una nuovadi campionato. Con Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Fiorentina ancora in attesa della propria notte europea, capire chi scenderà in campo nel weekend risulta essere un’impresa. Ecco, dunque, che noi della redazione di 11contro11 vogliamo indicarvi i 5diA da nonper le vostre fanta-formazioni. Tra venerdì 22 settembre e domenica 24, tutte le 20 formazioni diA scenderanno in campo. Ad aprire lasarà la sfida tra Salernitana e Frosinone, alle 18.30 di venerdì. Per il fine settimana non sono previsti Big Match, anche perché, da martedì, laA tornerà per il ...

Curiosità: La Serie B 2023-2024 è la 92ª edizione del campionato italiano di calcio di Serie B, l'88ª a girone unico che è iniziato il 18 agosto 2023 e si concluderà il 10 maggio 2024.

Turno infrasettimanale per la terzadi andata del girone A diD: all'Attilio Bravi (oggi dalle ore 15) si gioca Bra - Ligorna. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE! FORMAZIONI e TABELLINO Bra : Piras, Magnaldi (45 st Baggio),...... Davide Massa della sezione Imperia, a dirigere Parma - Sampdoria, gara in programma domenica 24 settembre (ore 16.15) allo stadio "Tardini" di Parma e valida quale 6°dellaBKT 2023/...

SERIE A TIM - Designazioni 5ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Probabili formazioni Serie A: 5ª giornata Goal Italia

La partita si disputerà all'Estádio Municipal de Braga, casa dei portoghesi. Inaugurato nel 2003, può contenere poco più di 30.000 spettatori. Braga-Napoli sarà trasmessa da Sky Sport: la partita si ...che la gara del Campionato Serie C NOW Brindisi-Monterosi Tuscia, in programma giovedì 21 settembre 2023 con inizio alle ore 18.30, si disputi presso lo Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, in ...