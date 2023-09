Senigallia | morto bambino di 11 anni | travolto da auto mentre era in bici

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'incidente a Marzocca, ilera stato ricoverato in condizioni gravissime Undi 11oggi a Marzocca,, dopo essere statoda un’nel pomeriggioera in sella alla suacletta. Ilè deceduto dall’ospedale Salesi di Ancona, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. L’11enne era stato sbalzato prima sul cofano dell’e quindi a terra, sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Immediati i primi soccorsi del 118 e poi in volo con l’eliambulanza verso l’ospedale. Durante il tragitto era stato intubato, poi la morte in seguito al gravissimo trauma cranico e toracico riportato. Al vaglio della Polizia Locale e della Procura la ...

