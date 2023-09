Senato | Paita Iv | ' onore essere nella commissione Segre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "E' unper memembro dellaper il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice Liliana". Lo dice la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia viva. "In questa prima seduta si è aperta una nuova indagine conoscitiva in particolare sull'odio on line e i fenomeni sociali connessi alle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, dove ormai corrono intolleranza, razzismo e bullismo. Per contrastare i fenomeni di odio è necessario attivare percorsi educativi e formativi per i giovani. Un approfondimento – spiega- anche sulla funzione rieducativa delle carceri, funzione che troppo spesso non viene adeguatamente ...