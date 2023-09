“Se un gol riabilita da uno stupro non abbiamo speranza” | la lettera al radiocronista della ragazza che ha denunciato Portanova

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il gol di Manolo, condannato in primo grado per violenza sessuale, “mette a tacere le polemiche”: è quello che sabato scorso gli ascoltatori di “Tutto il calcio” su Radio 1 hanno dovuto sentire durante la radiocronaca di Nicola Zanarini che commentava la partita di Serie B Reggiana-Cremonese. Un commento decisamente inappropriato che ha portato la Rai ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Zanarini. A distanza di qualche giorno la studentessa che halodi gruppo avvenuto nel 2021 in un appartamento di Siena ha deciso di intervenire, con unaal quotidiano La Nazione: “Se un golda unoe si festeggia non“, ha scritto in un passaggio del suo lungo ...