“Se stai leggendo questo significa che sono morta” | le ultime parole di Nicky Newman | malata di cancro

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Se statevuol dire che, però ho vissuto 5 anni e mezzo, niente male per unal seno al quarto stadio”. Così, in uno scritto post mortem, fa sapere ai suoi follower di non esserci più. La donna, 35 anni, ha avuto la peggio contro ilal seno con cui conviveva da oltre 5 anni. In ogni suo post Instagram, o video di TikTok, ha sempre cercato di infondere positività ai suoi follower, all’insegna di quello che ormai era il suo motto “Afferra la vita”. “E non servonocome ‘ha combattuto la sua battaglia’, io non ho perso nulla, ilalla fine ha preso il sopravvento e va bene così, sapevamo tutti che sarebbe successo”, continua nella lettera postata poi dal marito, nella quale ...