Scuola | Valditara in Calabria | «Stiamo nella terra della Magna Grecia | dovete riscoprire l’orgoglio»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una tappa dopo l’altra nelle strutture che sono state oggetto di vandalismi e furti. Il ministro Giuseppeporta inla presenza dello Stato, i docenti e gli studenti non devono sentirsi soli. Anzi, devono sapere che il governo è con loro, contro le violenze e il bullismo. Molte le visite alle comunità scolastiche che hanno subìto di tutto, vedendosi sottratti gli strumenti musicali, il materiale scolastico, le lavagne Lim e gli amplificatori.: «Lo Stato è qui,» «Oggi lo Stato è qui, è qui insieme a voi. Lo Stato c’è, la Repubblica italiana è in unameravigliosa. Non dimentichiamoci che questa è innanzitutto la...

Dobbiamo lavorare perché la legalità inizia dalla, dalla formazione".era stato invitato dai sindaci di San Luca, Platì e Bovalino, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, e ...Infine il ministro, sul dimensionamento, ha detto che 'non ci deve essere preoccupazione perché noi non chiuderemo scuole, anzi qui manderemo più insegnanti, faremo più tempo, ...

Il Pd ha illustrato "cinque proposte concrete per sostenere il costo della vita fortemente cresciuto che sta mettendo in ginocchio ...Il voto in condotta torna alle scuole medie dopo essere stato abolito nel 2017. Per una valutazione insufficiente del comportamento scatta la bocciatura. Ecco cosa cambia.