Scuola di Management Up Level | Eccellenza e Innovazione nella Formazione Manageriale

Curiosità: L'Università Bocconi (nome ufficiale: Università commerciale "Luigi Bocconi") è un ateneo privato di Milano fondato nel 1902 e specializzato nel campo dell'economia, della finanza, del diritto, delle scienze sociali, delle scienze politiche, della direzione d'impresa, della pubblica amministrazione e dell'informatica. È stata la prima università in Italia a offrire un corso di laurea in economia e commercio.

Fabrizio Serafini fondatore della Scuola interviene sul tema dell'esigenza della “formazione continua” Roma, 20 settembre 2023, - Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, la Scuola di Management U ...Prosegue l’investimento nella sostenibilità per il tessile-moda di Sda Bocconi. La scuola di management presenta oggi il Circular fashion manifesto 2023, progetto faro del Monitor for circular fashion ...