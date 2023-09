Scoppia un nuovo caso Ilicic | nervi tesi e aut aut | l’ex Atalanta è fuori rosa

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Josipè un calciatore di grandissima qualità dal punto di vista tecnico e in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. La carriera dello sloveno è stata di alto livello e soprattutto in Italia il rendimento si è confermato al di sopra della media. Attualmente indossa la maglia del Maribor e le ultime vicende rischiano di portare ad una rottura definitiva. Dopo le prime esperienze con le maglie di Bonifika, Interblock e la breve esperienza al Maribor, lo sloveno arriva in Italia e si mette in mostra con la maglia del Palermo. L’impatto è importantissimo e trascina la squadra dal punto di vista tecnico e realizzativo. Si conferma anche alla Fiorentina, poi la definitiva consacrazione all’. E’ il punto più alto della carriera sotto l’aspetto calcistico. Il rendimento delle ultime stagioni è condizionato dai problemi ...