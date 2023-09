Scomparsa Kata | nuova potenziale svolta | Ci sono spunti per nuove analisi

Mai visto prima

Titolo originale: "Never Before Seen"

Diretto da: Þorður Pálsson

Scritto da: Óttar M. Norðfjörd and Mikael Torfason

Trama

Curiosità: Þór Ingimarsson viene pugnalato a morte nel porto di Reykjavik. Una detective veterana della polizia, Kata, viene incaricata di indagare sull'omicidio. Nel corso delle indagini l'amante di Þor, Íris, viene inizialmente sospettata ed arrestata. Tuttavia il medico legale conclude che l'accoltellamento non potrebbe essere stato eseguito da una donna. Íris nel corso dell'interrogatorio rivela che mentre si accompagnava a Þór Ingimarsson erano stati seguiti per tutta la notte da un misterioso uomo mascherato. Le telecamere di sorveglianza confermano la versione della donna. Più tardi, un altro uomo, Ómar Karlsson, viene assassinato. Entrambe le vittime riportano identiche ferite da taglio sugli occhi. Si fa strada l'ipotesi di un serial killer. Il commissario di polizia Magnús intende nascondere la possibile connessione al pubblico, ma Selma rivela le informazioni in una conferenza stampa. La polizia decide quindi di farsi aiutare nelle indagini da un investigatore norvegese, Arnar.

Sulladici sarebbero 'spunti interessanti per nuove analisi'. E' quanto ha detto il generale Luciano Garofalo, ex comandante del Ris di Parma, consulente dei genitori della bambina peruviana

Kata scomparsa, i genitori tornano per la prima volta all'ex hotel Astor LA NAZIONE

Scomparsa Kata, la potenziale testimone "gela" la madre: "Non so niente, dormivo" ilGiornale.it

Nel programma condotto da Federica Sciarelli si parla anche di una ragazza di Roma e del costumista di Paolo Sorrentino ...(Adnkronos) – Sulla scomparsa di Kata ci sarebbero “spunti interessanti per nuove analisi”. E’ quanto ha detto il generale Luciano Garofalo, ex comandante del Ris di Parma, consulente dei genitori del ...