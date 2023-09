Curiosità: Carlo, detto Magno o Carlomagno o Carlo I detto il Grande, dal latino Carolus Magnus, in tedesco Karl der Große, in francese Charlemagne (2 aprile 742 – Aquisgrana, 28 gennaio 814), è stato re dei Franchi dal 768, re dei Longobardi dal 774 e dall'800 primo Imperatore dei Romani, incoronato da papa Leone III nell'antica basilica di San Pietro in Vaticano. L'appellativo Magno gli fu attribuito dal suo biografo Eginardo, che intitolò la sua opera Vita et gesta Caroli Magni.

Il cancelliere tedesco Olafha invocato la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu."I miei pensieri sono rivolti a coloro per i quali la pace è un sogno lontano ai sudanesi diventati vittime di una brutale lotta per ...Per non parlare della Afd chele elezioni anticipate.

Scholz invoca la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu - Il ... Il Sole 24 ORE

Scholz invoca nuovi negoziati sul disarmo nucleare Antimafia Duemila

New York, 20 set. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invocato la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu.Il governo tedesco a metà legislatura ha già realizzato due terzi delle sue promesse: lo rileva uno studio della Fondazione Bertelsmann, con l’Università di Trier ed il think-tank Il centro progressiv ...