Curiosità: Olaf Scholz (IPA: ['olaf lts]; Osnabrück, 14 giugno 1958) è un politico tedesco, cancelliere federale della Germania dall'8 dicembre 2021. Membro del Partito Socialdemocratico di Germania, è stato vice cancelliere della Germania e ministro delle finanze dal 2018 al 2021 nel governo Merkel IV.

Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, nel suo discorso'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, come riporta Der Spiegel. "Ma per poterlo fare, Putin deve capire che noi - ......Freund e Helmut'. Per l'ospite ucraina il viaggio nel Cesenate è l'occasione per incontrando sindaci e rappresentanti politici del territorio, che stanno ribadendo il loro totale appoggio'...

Scholz all’Onu: “Putin può far finire la guerra con un solo ordine” Globalist.it

Scholz invoca la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu Libero Tv

New York, 20 set. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invocato la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu.Stuttgart: Die Folgen von Kinderarmut machen sich an deutschen Schulen immer stärker bemerkbar. Das geht aus einer Umfrage unter L ... Mehr bei BR24 ...