Curiosità: Le elezioni primarie del Partito Democratico del 2023 si sono tenute il 26 febbraio, per individuare il nuovo segretario nazionale e i relativi membri dell'assemblea nazionale del Partito Democratico.

il diritto allo sport entra in Costituzione, grazie a un forte lavoro del Pd e del primo firmatario, Mauro Berruto". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, al Nazareno. . 20 ...... quel progressismo che avevapreso consapevolezza che la sinistra moderna deve essere in ... unico italiano ad essere stato invitato: per la sinistra dievidentemente non c'è più ...

Schlein, finalmente il diritto allo sport entra in Costituzione La Sicilia

Schlein irrita anche Lilli Gruber: parla tanto e non dice nulla Il Riformista

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Finalmente il diritto allo sport entra in Costituzione, grazie a un forte lavoro del Pd e del primo firmatario, Mauro Berruto". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ...Occorre un atto politico, culturale e programmatico in grado di scuotere l’albero politico italiano dopo troppi anni di ingessatura che ha fatto crescere in ...