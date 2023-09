Schlein e la sfida delle Europee | allo studio contromosse su correnti e M5s 

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Le asticelle non la appassionano, ripete spesso Elly, e i sondaggi sono da prendere con le molle, come dimostra la sua vittoria al congresso del Pd: "Se avessi dato retta ai sondaggi, non sarei mai stata eletta". Ma la segretaria del Pd il problema dellase lo pone, eccome. I dirigenti a lei più vicini sono da tempo al lavoro per studiare le mosse e ledi una partita che segnerà, nel bene o nel male, il futuro della leader dem e quello del suo partito. "Se il Partito Democratico va sotto il venti per cento saranno guai per tutti", si continua a ripetere nei conciliaboli di Camera e Senato nei quali, evidentemente, si stenta a credere a quell'obiettivo di cui si parla in segreteria: un 25 per cento che rappresenterebbe una vittoria incontestabile per la ...