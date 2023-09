Scambio di armi tra Iran e Russia | ecco gli accordi sventati da Israele

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Come riportavamo la settimana scorsa, l’amministrazione Biden ha appena sbloccato 6 miliardi di dollari di assetiani sottoposti a sanzioni, nell’ambito di un accordo con Teheran che prevede unodi prigionieri e un tetto all’arricchimento dell’uranio, nonostante l’fornisca allai droni lanciati sulle città ucraine. Ma qualiil regimeiano sta fornendo a Mosca? E quali i russi forniscono in cambio a Teheran? Chi monitora attentamente questi scambi, per ragioni di sicurezza nazionale, è. Ne abbiamo dunque parlato con Lion Udler, esperto israeliano di antiterrorismo e strategia militare. Scambi diTOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Cosa si sa in ...

Curiosità: Con l'espressione "Stati con armi nucleari" si indicano quegli stati che hanno costruito, hanno testato e sono attualmente in possesso di armi nucleari di qualunque tipo; in termini colloquiali, spesso ci si riferisce a questi Stati con l'espressione "club nucleare". In base ai termini del trattato di non proliferazione nucleare (TNP), entrato in vigore il 5 marzo 1970, sono considerate ufficialmente "Stati con armi nucleari" (nuclear weapons states o NWS) quegli stati che hanno assemblato e testato ordigni nucleari prima del 1º gennaio 1967: Stati Uniti d'America, Russia (succeduta all'Unione Sovietica), Regno Unito, Francia e Cina, ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Perché la possibilità che l'Iran sviluppinucleari è una preoccupazione fondamentale. Blinken ... L'immagine ritorna anche nelle stesse dichiarazioni del presidente Biden sull'accordo didi ...Da non dimenticare assolutamente, la distruzione dello Yemen è stata compiuta conoccidentali. ... almeno ha portato a dei primi colloqui, i quali hanno prodotto il primo risultato di uno...

