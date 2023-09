Scamacca ko | Gasperini | “La nostra rosa è completa | troveremo alternative”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Zingonia. “La partita con l’Everton è una delle più memorabili e belle, anche perché era la prima dopo tanto tempo, oltre che per il risultato. C’era un entusiasmo incredibile. Contiamo di ripartire da questo anno sabbatico appena superato. Ci siamo guadagnati sul campo con un grandissimo risultato questa qualificazione e speriamo di ripartire costruendo un percorso simile”. Gian Pieroalla vigilia di Atalanta-Rakow, debutto in Europa League per la Dea in stagione, tiene lo sguardo fisso in avanti senza guardarsi troppo alle spalle. “Stiamo parlando del passato e sappiamo la strada che è stata fatta” aggiunge, “non siamo ancora vecchie glorie e guardiamo avanti. Adesso bisogna guardare a quello che siamo veramente e a ciò che dobbiamo fare per cercare di crescere, pensare a quello che siamo e non quello che eravamo, per pensare di migliorarci e di crescere ...