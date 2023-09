Sapore di Te

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Di Vincenzo CALAFIORE 21 Settembre 2023 Udine Ti scrivo da qui, dal mio ovunque di te che ogni cosa diventa, modifica, quanto manchi! In questa mia solitudine e lontananza ho scoperto che mi piace molto aspettarti, mi piace perfino “ quella mancanza “ che fa male molto, che ti fa speciale, importante, necessaria, tanto da essere attesa. Succede ogni volta di girarmi a guardare nel sentire una voce che tanto assomiglia alla tua! Là fuori c’è un popolo che ti somiglia, nel camminare, nel gesticolare le mani, nel sorridere, nel piangere come solo tu sai fare con quegli occhi perlati di trasparenze. E io vorrei essere lì in mezzo a quella gente anche se non capisco cosa dicono, vorrei essere lì e passarti accanto lasciando nell’aria il mio profumo che tu conosci. Quello che ricordo di te è l’amore e la passione che hai per i gabbiani, li fotografi sempre, e come loro d’estate ...