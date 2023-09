Santanchè | pm di Milano chiedono fallimento Ki Group-Bioera | Condizioni di accessibilità al concordato non rispettate

Curiosità: Daniela Garnero, già coniugata Santanchè (Cuneo, 7 aprile 1961), è una politica e imprenditrice italiana, dal 22 ottobre 2022 ministro del turismo nel governo Meloni.

Per la Procura di Milano il piano di concordato semplificato proposto da Ki Group srl, società in cui il ministro del Turismo Daniela Santanchè in passato è stata nel board e ha avuto alcune quote, non è fattibile.

Santanchè: pm Milano chiedono fallimento Ki Group-Bioera Il Sole 24 ORE