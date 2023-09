Santanchè | nuove grane per Ki Group | la procura di Milano chiede il fallimento Cosa disse la ministra in Senato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ladiha respinto la richiesta di concordato semplificato avanzata da Daniela, per Ki, l’azienda di cibo biologico che ladel Turismo ha gestito fino al 2022, dopo che una trentina di dipendenti avevano chiesto l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Enasarco per verificare se fossero stati versati contributi, compensi e Tfr. In, durante l’informativa urgente dello scorso 5 luglio in cui aveva fornito la sua versione sulla gestione della casa editrice Visibilia, ladel Turismo aveva assicurato che per quanto riguarda gli stipendi e i Tfr di Kiancora da corrispondere ai dipendenti «tutti i lavoratori verrano soddisfatti: è scritto nell’accordo di concordato». Ora però, come ...