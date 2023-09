Sanità | +113% infortuni tra lavoratori nel 2022 | da stress ad aggressioni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Nelsono cresciute le denunce dinel settore sanitario e dell'assistenza sociale (+113,1%) rispetto al 2021. Alla base, nella maggior parte dei casi, un deficit organizzativo che riguarda anche il 'burnout', l'accumulo die stanchezza, e le. E' il quadro tracciato oggi dalla Fp Cgil in apertura del convegno 'Lavorare in salute e sicurezza', a Roma al Parlamentino Inail. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale assicurazionesul lavoro, nelle denunce dio sono state in totale 697.773 (+25,7%) rispetto al 2021. Di queste, 1.090 hanno avuto esito mortale. Il settore con la crescita "più allarmante", rimarca la Fp Cgil, è proprio quello dellae ...

