San Tommaso | non risponde ai vicini | trovata morta in casa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 16’00 di oggi sono intervenuti in piazza Don Luigi Sturzo nel popoloso quartiere di Sanad Avellino, per un soccorso ad una anziana donna che nonva ai ripetuti richiami dei. Una volta saliti al secondo piano del palazzo la settantatreenne è stata rinvenuta priva di vita, sul posto anche i sanitari del 118 i quali ne constatavano il decesso. Appena nella giornata di ieri un episodio simile a Solofra,n via Francesco Guarino per un soccorso dove ed essere rinvenuto senza vita è stato un 53enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.