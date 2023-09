San Giuliano Milanese | il Comune ottiene un finanziamento ministeriale per acquistare nuovi libri per le biblioteche

Santi e beati

San Giuliano di Sora – martire dalmata nel II secolo, celebrato il 27 gennaio

– martire dalmata nel II secolo, celebrato il 27 gennaio San Giuliano di Anazarbo – martire in Cilicia nel III secolo, celebrato il 16 marzo presso la Chiesa ortodossa, il 18 aprile presso la Chiesa armena, il 21 giugno presso la Chiesa cattolica

– martire in Cilicia nel III secolo, celebrato il 16 marzo presso la Chiesa ortodossa, il 18 aprile presso la Chiesa armena, il 21 giugno presso la Chiesa cattolica San Giuliano di Beauvais – martire a Montville nel III secolo con i santi Luciano e Massimiano, celebrato l'8 gennaio

– martire a Montville nel III secolo con i santi Luciano e Massimiano, celebrato l'8 gennaio San Giuliano di Le Mans – vescovo del IV secolo, celebrato il 27 gennaio

– vescovo del IV secolo, celebrato il 27 gennaio San Giuliano – martire nel IV secolo con la moglie Basilissa ed altri in Tebaide sotto la persecuzione di Diocleziano, celebrato il 6 gennaio

– martire nel IV secolo con la moglie Basilissa ed altri in Tebaide sotto la persecuzione di Diocleziano, celebrato il 6 gennaio San Giuliano di Brioude – martire nel IV secolo nell'Alta Loira, celebrato il 28 agosto

– martire nel IV secolo nell'Alta Loira, celebrato il 28 agosto San Giuliano Saba il Vecchio – eremita del IV secolo a Edessa celebrato il 17 gennaio

– eremita del IV secolo a Edessa celebrato il 17 gennaio San Giuliano diacono – greco del IV secolo originario dell'isola di Egina, fratello di San Giulio di Orta, celebrato il 7 gennaio

– greco del IV secolo originario dell'isola di Egina, fratello di San Giulio di Orta, celebrato il 7 gennaio San Giuliano l'ospitaliere – fiammingo originario di Ath, probabilmente del VI secolo, festeggiato il 29 gennaio (il 31 agosto a Macerata)

– fiammingo originario di Ath, probabilmente del VI secolo, festeggiato il 29 gennaio (il 31 agosto a Macerata) San Giuliano di Toledo – arcivescovo di Toledo nel VII secolo e primate di Spagna, celebrato l'8 marzo

– arcivescovo di Toledo nel VII secolo e primate di Spagna, celebrato l'8 marzo San Giuliano di Cuenca – vescovo di Cuenca nel XIII-XIV secolo, celebrato il 28 gennaio

– vescovo di Cuenca nel XIII-XIV secolo, celebrato il 28 gennaio San Pier Giuliano Eymard – religioso francese del XIX secolo

– religioso francese del XIX secolo Beato Giuliano Cesarello – francescano di Valle d'Istria morto nel XIV secolo, celebrato il 1º maggio

– francescano di Valle d'Istria morto nel XIV secolo, celebrato il 1º maggio Beato Giuliano Maunoir – gesuita francese del XVII secolo celebrato il 28 gennaio

Località

Francia

San Giuliano – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia

San Giuliano – isola della Laguna di Venezia

– isola della Laguna di Venezia San Giuliano – frazione di Arezzo

– frazione di Arezzo San Giuliano – frazione di Castelvetro Piacentino in provincia di Piacenza

– frazione di Castelvetro Piacentino in provincia di Piacenza San Giuliano – frazione di Cologno Monzese nella città metropolitana di Milano

– frazione di Cologno Monzese nella città metropolitana di Milano San Giuliano – frazione di Teano in provincia di Caserta

– frazione di Teano in provincia di Caserta San Giuliano – rione della frazione di Mestre del comune di Venezia nel quale si trova l'omonimo parco

– rione della frazione di Mestre del comune di Venezia nel quale si trova l'omonimo parco San Giuliano del Sannio – comune italiano in provincia di Campobasso

– comune italiano in provincia di Campobasso San Giuliano di Puglia – comune italiano in provincia di Campobasso

– comune italiano in provincia di Campobasso San Giuliano Mare – frazione di Rimini

– frazione di Rimini San Giuliano Milanese – comune italiano nella città metropolitana di Milano

– comune italiano nella città metropolitana di Milano San Giuliano Nuovo – frazione di Alessandria

– frazione di Alessandria San Giuliano Terme – comune italiano in provincia di Pisa

– comune italiano in provincia di Pisa San Giuliano Vecchio – frazione di Alessandria

– frazione di Alessandria Laghi di San Giuliano – località di Caderzone Terme in provincia di Trento

Malta

San Giuliano – comune di Malta

Altro

San Giuliano – affresco staccato frammentario di Piero della Francesca databile al 1454-1458

– affresco staccato frammentario di Piero della Francesca databile al 1454-1458 San Giuliano Martire – diaconia istituita nel 2012

– diaconia istituita nel 2012 San Giuliano – area naturale protetta e lago omonimo nei pressi di Matera

– area naturale protetta e lago omonimo nei pressi di Matera Antonino di San Giuliano (1852-1914) – ministro italiano degli Esteri dal 1910 al 1914

(1852-1914) – ministro italiano degli Esteri dal 1910 al 1914 Battaglia di San Giuliano – scontro del 26 ottobre 1860 a San Giuliano (frazione di Teano) tra l'Esercito piemontese e l'esercito borbonico

... grazie ad esperienze di alto livello come quella bresciana dell'Irccs dell'ordine ospedaliero... il neurologoBinetti " saremo pronti a indirizzare i pazienti verso questi prodotti: ...... martedì 19 settembre ha interessato le contrade diLeonardo, Lama Genzana e Castel del Monte ... non solo dei Carabinieri Forestali, del Raggruppamento parco, agli ordini del Colonnello...

A San Giuliano milanese, la festa della Madonna del Rosario – Chiesa di Milano Diocesi di MIlano

San Giuliano Terme, le 'gattare' sul piede di guerra: "Amministrazione inadempiente per le colonie feline" PisaToday

In corrispondenza di un incrocio potenzialmente pericoloso, che in tre anni ha fatto registrare ben tre incidenti mortali, è in arrivo un T-red per pizzicare chi passa col rosso. Già installato, il di ...Annuncio vendita Ducati Diavel 1260 S (2019 - 20) usata a San Giuliano Milanese, Milano - 9267643 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...