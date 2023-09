Salvini leader di partito con licenza di mentire

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Chissà se il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è reso conto di cosa ha detto ieri intervenendo alla trasmissione “Ping Pong” su Radio1. A chi gli chiedeva di quella squinternata idea di Matteosecondo cui esisterebbe una “regia bellica” dietro agli sbarchi, il ministro Piantedosi ha risposto così: “Una regia dietro gli sbarchi? Io non ho prove, sel’ha detto, le sue supposizioni avranno sicuramente qualche fondamento. Lui dapolitico può dirlo, io da ministro dell’Interno devo avere prove concrete”. Chissà se il ministro dell’Interno Piantedosi si è reso conto di cosa ha detto ieri intervenendo alla trasmissione “Ping Pong” su Radio1 Non serve un’accurata esegesi del testo per comprendere che secondo Piantedosi essere “politici” concede il lusso di poter avanzare tesi senza nessun ...