Salvini attacca l’Austria | “Divieti al Brennero? Atto di violenza e arroganza | von der Leyen pontifica ma non fa nulla”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Le ragioni ambientali non c’entrano, si tratta semplicemente di concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori italiani”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, Matteo, durante il Question Time alla Camera, in merito ai limiti al transito dei mezzi pesanti al. “Isono undidel governo austriaco“. L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

Curiosità: Matteo Salvini (Milano, 9 marzo 1973) è un politico italiano.

Toninelli rivendicava il suo ruolo anche ad aprile 2019: "Senza il sottoscritto, Matteonon avrebbe potuto fare niente , ma io non vado in giro a dirlo, non mi importa nulla. Mi importa che ...

Matteo Salvini torna sulla questione Brennero, dove gli austriaci da tempo hanno imposto limiti in entrata agli autotrasportatori, annunciando un ricorso ...