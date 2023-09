Salute e sicurezza sul lavoro | la sesta edizione di Safety Expo torna in Fiera

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dedicato ad uno dei temi di massima priorità per le agende della politica e delle istituzioni in generale, mercoledì 20 e giovedì 21 settembre 2023 alladi Bergamo è di scena ladi, l’evento di riferimento in Italia per lae lasule la prevenzione incendi. Più di 300 le aziende espositrici distribuite sui 16mila metri quadrati del centro espositivo e congressuale gestito da Promoberg (www.bergamo.it), a cui si sommano oltre cento appuntamenti, tra convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, seminari, addestramenti pratici e spettacoli. Tra le imprese, è la Lombardia la regione più rappresentata, con 105 aziende che operano nella prevenzione, seguita da Veneto (51 ...

Curiosità: Con salute e sicurezza sul lavoro (comunemente sicurezza sul lavoro) si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che è possibile raggiungere attraverso l'adozione di apposite misure preventive e protettive, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.

