Salisburgo | squadra più giovane nella storia della Champions | il dato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilcontro il Benfica ha schierato l’undici piùdi sempre inLeague come riportato da Opta Ilcontro il Benfica ha schierato l’undici piùdi sempre inLeague come riportato da Opta. Salzburg have named the youngest starting XI in UEFALeague history (21 years and 183 days) for their opening Group D game against Benfica. We flagged Karim Konaté as one to watch in our recent UCL hidden gems article, and he starts for the Austrians. #UCL pic.twitter.com/wEmcCJgYM8— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 20, 2023 «Ilha schierato l’undici titolare piùUEFA...