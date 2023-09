Sagra dei Funghi a Cusano Mutri | riunione in Prefettura

Curiosità: La sagra (termine dal latino derivato dall'aggettivo sacer, all'accusativo sacrum, cioè «sacro») è una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale, che nasce tradizionalmente da una festa religiosa, celebrata in occasione di una consacrazione o per commemorare un santo (in genere il santo patrono), ma anche utilizzata per festeggiare il raccolto o promuovere un prodotto enogastronomico locale. Durante una sagra hanno luogo in genere la fiera locale, il mercato e vari festeggiamenti.

L'attenzione del Consesso si è incentrata sulla "Funghi 2023", programmata dal 22 settembre al 15 ottobre prossimi. Nella circostanza, si è proceduto alla disamina del piano operativo e di ...Per provare a preparare le ricette tradizionali delladi San Carlo si possono leggere con attenzione le ricettecappellacci e tortelloni di zucca ferraresi, gnocchi di zucca, zucca fritta e ...

Sagra degli Strigliozzi a Castel di Tora RomaToday

SAGRA DEI PESCATORI - VILLAFRANCA Turismo Torino

Si è svolta nella mattinata odierna una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ...Eugenio Bua, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Raffaella Pezzimenti ed il Sindaco di Cusano Mutri, dr. Giuseppe Maria Maturo. L’attenzione del Consesso si è incentrata sulla “Sagra ...