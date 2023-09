Safety expo da oggi | presenti anche quattordici aziende pugliesi Bergamo Fiera

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Di seguito il comunicato: I fatti di cronaca delle ultime settimane mostrano che non accennano a diminuire gli infortuni e le morti sul lavoro: è ormai evidente che solo una concreta unità di sforzi del Paese potrà costruire una cultura della sicurezza che dia valore e dignità al lavoro, attraverso l’applicazione chiara e sostenibile delle normative e l’uso di tecnologie e soluzioni innovative per tutelare i lavoratori e ridurre il fenomeno infortunistico. Questo è l’obiettivo del2023, l’evento di riferimento in Italia per la salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi, che il 20 e 21 settembre a, chiama a confronto istituzioni, associazioni, qualificati esperti edei settori di riferimento, con un’agenda di oltre 100 appuntamenti: convegni, tavole rotonde, ...

Curiosità: La piramide di Heinrich anche triangolo di Heinrich o triangolo di Bird è una teoria sulla sicurezza sul lavoro formulata da Herbert William Heinrich. Mostra una relazione tra gli incidenti seri, quelli minori e i mancanti incidenti e propone l'assunto che se si riescono a diminuire gli incidenti mancati (la base della piramide si riduce) si riesce a diminuire la probabilità dell'incidente fatale al vertice. Il triangolo venne documentato per la prima volta da Heinrich nel 1931 e aggiornato da Frank E. Bird nel 1966.

