Curiosità: La sacra corona unita è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa che ha il suo centro in Puglia, prevalentemente attiva nel Salento e che ha trovato degli accordi criminali con organizzazioni criminali dell'est europeo. Per la sua specificità emerge e si distacca dalle altre mafie italiane.

Sabatini: “Il tacco di Leao Un atto di vanità calcistica” Pianeta Milan

Dybala, la fidanzata Oriana Sabatini pazza del gatto...quanti baci! Corriere dello Sport

Walter Sabatini è stato particolarmente critico con Rafa Leao, che si è esibito in un complicato colpo di tacco. Un tentativo che, tra l’altro, non si è neanche concretizzato con un tiro in porta.Iscrizione avvenuta con successo. I gol si sbagliano per carità, anche quando, come accaduto nella ripresa a Leao, capita di poter colpire di testa indisturbati a due passi dalla porta avversaria su c ...