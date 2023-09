Ryanair nel mirino dell’Antitrust

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento “per possibile abuso di posizione dominante di natura escludente da parte diDAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli nazionali e da e per l’Italia”. L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti diper abuso di posizione dominante nei servizi come hotel e noleggio auto Secondo quanto ipotizzato nel provvedimento, avviato a seguito di varie segnalazioni ricevute a partire dallo scorso mese di maggio,farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio – online e offline – e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali ...

Curiosità: Ryanair è una compagnia aerea a basso costo irlandese con sede a Swords e con base operativa principale all'aeroporto di Dublino e a quello di Londra Stansted.

... in seguito alla decisione dell'Antitrust di avviare un'istruttoria in merito al possibile abuso di posizione dominante da parte diDac 'primo operatoretrasporto aereo di linea ...Un nervo scoperto, quello dell'atteggiamento disettore viaggi, è evidente. Non resta che attendere per capire se la mossa del governo di Giorgia Meloni , affidare maggiori poteri e ...

Come si legge nel testo: "Nell'ambito di un'articolata strategia, Ryanair avrebbe posto in essere una politica commerciale tesa a discriminare, in modo sempre più stringente nel tempo, tra i ..."