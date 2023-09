Ryanair | Antitrust avvia istruttoria per possibile abuso di posizione dominante

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'ipotesi: "Farebbe leva super estendere proprio potere anche su altri servizi turistici ai danni di agenzie di viaggio e clienti" L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato un procedimento perdidi natura escludente da parte diDAC. Secondo quanto ipotizzato nel provvedimento,to a seguito di varie segnalazioni ricevute a partire dallo scorso mese di maggio,– primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli nazionali e da e per l’Italia – “farebbe leva sulladetenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri ...

