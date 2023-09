Rui Patricio convince sempre meno | la Roma chiama De Gea

Curiosità: Rui Pedro dos Santos Patrício, noto semplicemente come Rui Patrício (Leiria, 15 febbraio 1988), è un calciatore portoghese, portiere della Roma e della nazionale portoghese, con la quale si è laureato campione d'Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

Josè Mourinho sta pensando anche a diversi cambi in vista del match di domani a partire alla porta con l'avvicendamento tra Svilar e. Dalla panchina potrebbero partire Renato Sanches e ...Josè Mourinho sta pensando anche a diversi cambi in vista del match di domani a partire alla porta con l'avvicendamento tra Svilar e. Dalla panchina potrebbero partire Renato Sanches e ...

Rui Patricio, statistiche e voti Fantacalcio del portiere della Roma CalcioMercato.it

Calciomercato Roma, Rui Patricio sempre più in dubbio: Tiago Pinto chiama un top Footballnews24.it

La Roma non recupera Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini per la sfida di domani contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League. Entrambi erano assenti nella rifinitura di questa mattina a Trigoria, dove ...Roma di scena in Europa League e vigile sul calciomercato: centrale il nodo rinnovo di Mourinho, che intanto punta un top per il post Rui Patricio ...