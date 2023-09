Rubano stecche di sigarette in un bar della Valle Vitulanese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto inquesta notte alle 3 e 30 in un bar in via Pedicini, a Foglianise. Ignoti, almeno 4 persone, penetrati all’internostruttura commerciale, hanno portato via un quantitativo didi, ancora in corso di quantificazione per poi dileguarsi con un’autovettura, una Fiat Punto. Sono partite le indagini da parte dei Carabinieri che stanno cercando di risalire all’autovettura e ai 4 malviventi che dopo il colpo si sono dati alla fuga. L'articolo proviene da Anteprima24.it.