Rottura del legamento | che batosta | sei mesi fuori

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Brutta tegola dopo gli accertamenti che hanno evidenziato la lesione delcrociato: tra i 5 e i 6di stop Secondo posto in Premier League, tra i migliori attacchi nei top cinque campionati Europei una carica che non si era mai vista da parte dei suoi tifosi. Il Tottenham targato Postecoglou sembra essere una macchina quasi infallibile (unico crollo in coppa di Lega contro il Fulham ai rigori). Anche senza la punta Kane (ceduto al Bayern Monaco), gli Spurs sembrano aver trovato ritmo, gol e spettacolo. Nella giornata odierna però è arrivata una notizia che sicuramente spezzerà l’entusiasmo. Le pessime novelle, arrivano dalla fascia sinistra, quella calcata e percorsa più volte nell’arco dei novanta minuti di Ivan Perisic. Il calciatore ex Inter infatti ha un grave infortunio alcrociato anteriore che obbliga il ...

Il Tottenham non potrà contare per molto tempo sulle prestazioni di Ivan Perisic . L'esterno ex Inter ha subito un infortunio grave, relativo allalegamento crociatoginocchio destro. A comunicarlo è stato lo stesso club londinese con un comunicato ufficiale. Il comunicato: ' Possiamo confermare che Ivan Perisic ha subito un ...

Catanzaro, report medico: rottura del collaterale del ginocchio per Situm. Ma niente intervento TUTTO mercato WEB

Rottura del legamento collaterale mediale per Situm: out due mesi UsCatanzaro.net

Una nota ufficiale del Tottenham ha comunicato la rottura del legamento crociato sinistro per l’ex giocatore nerazzurro. Stagione da considerarsi praticamente finita. L’articolo Ex Inter, brutte ...Devastante. Per Ivan Perisic e per il Tottenham. Il club di Londra ha annunciato che il 34enne croato ex Inter si è rotto il crociato del ginocchio destro, un infortunio devastante per cui dovrà ...