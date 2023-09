“Rottura del crociato” | Serie A | tegola pesantissima

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una delle prime stangate che arriva dopo sole quattro giornate di campionato diA. Illo terrà lontano dai campi. La giornata di oggi è iniziata con una notizia in casa Atalanta: per il neo centravanti nerazzurro Gianluca Scamacca c’è lesione muscolare. Sempre notizie che implicano il percorso che è iniziato da sole quattro giornate di campionato. In casa Atalanta, per esempio, c’è già stato il lungo stop confermato per il nuovo arrivato (acquisto record) Touré, che se la sta vedendo con unadel tendine del retto femorale, con rientro previsto nel nuovo anno. Nel Bologna Somaoro ha riscontrato ladel tendine rotuleo, anche lui tornerà nel 2024, invece nella Fiorentina c’è stato un nuovo intervento al ginocchio di Castrovilli. In casa Juventus anche De Sciglio ha appena iniziato ad ...