Ronaldo | la stagione del pentitismo Solskjaer | «Fu un errore | sembrava ancora forte…»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Confessano piano piano, quasi in silenzio, alla spicciolata. Ma sta nascendo col passare degli anni una sorta disu Cristianoforte,bello, invece ci ha rovinato. Chiedere alla Juve, magari. Ma intanto si pente Ole Gunnar, che da ex allenatore del Manchester United oggi dice: “giusto prenderlo, ma era sbagliato”. Il tecnico norvegese ha allenato lo United dal 19 dicembre 2018 al 21 novembre 2021, perdendo il posto dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Watford. Nell’estate del 2021è tornato che aveva 35 anni. Il suo arrivo – scrive il Guardian – ha sbilanciato la squadra die dopo aver segnato nove gol prima della trasferta a Watford, il norvegese ha perso il lavoro. “Era stata ...

Curiosità: Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo ( AFI : [xo'nawd lu'iz na'zaj di 'lim]; Rio de Janeiro, 22 settembre 1976), è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante, proprietario del Real Valladolid e del Cruzeiro.

... per non dimenticare naturalmente Cristianoe la sua cinquina con Manchester United e Real, ...l'ultima a disputarsi con il noto formato degli otto gironi all'italiana (dalla prossima...Rafael Nadal È fermo da inizioma c'è grande curiosità per vedere come tornerà il prossimo anno. Rafael Nadal è ormai nell'...Rafa Nadal chiude a sorpresa il dibattito GOAT tra Messi e...

Ronaldo d'Arabia: come sta andando in questa stagione con l'Al ... Goal Italia

Cristiano Ronaldo porta la Juve in tribunale: vuole i soldi che ancora ... Sport Fanpage

Cristiano Ronaldo ha subito un brutto colpo durante la partita tra Persepolis e Al-Nassr in Iran, valida per la Champions League asiatica ...Cristiano Ronaldo non prende parte nemmeno in questa stagione alla UEFA Champions League, ma l'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United rimane l'unico giocatore ad aver segnato il primo gol ...