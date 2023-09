Roma | rifinitura verso lo Sheriff | assenti Smalling e Pellegrini Presente Aouar

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lasi prepara alla trasferta contro loTiraspol in Europa League e deve fare i conti con un paio di assenze. Sia Chrische Lorenzoeranonelladi questa mattina a Trigoria, dove invece era. Recuperato, dunque, l’ex centrocampista del Lione, che dovrebbe partire con i compagni per la Moldavia. Josè Mourinho sta pensando anche a diversi cambi in vista del match di domani a partire alla porta con l’avvicendamento tra Svilar e Rui Patricio. Dalla panchina potrebbero partire Renato Sanches e Dybala. SportFace.

