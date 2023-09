(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si è allenata questa mattina a Trigoria ladi Mourinho in vista della partita di domani (ore 18.45) in casaper l'esordio in Europa League .era in campo con i compagni, dopo ...

Curiosità: L'assist, o passaggio vincente, è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di una rete.

Lapartirà per Tiraspol, via Chisinau, oggi ...Lasi prepara alla trasferta contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League e deve fare i conti con un paio di assenze. Sia Chris Smalling che Lorenzo Pellegrini erano assenti nelladi ...

Roma, rifinitura prima dello Sheriff: out Pellegrini e Smalling, Aouar ok FOTO Corriere dello Sport

Roma, rifinitura a Trigoria. I due big non recuperano: la situazione | FOTO CM.IT CalcioMercato.it

Il capitano e il difensore non recuperano e non partiranno con la squadra. Domani l'esordio in Europa League ...La Roma non recupera Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini per la sfida di domani contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League. Entrambi erano assenti nella rifinitura di questa mattina a Trigoria, dove ...